В Кремле надеются на скорое согласование даты визита Ким Чен Ына в Россию

04.03.19 13:03

© РИА Новости. Илья Питалев

4 марта. ИInterfax-Russia.ru - Дата визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не согласована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока ясности не появилось. Идут постоянные контакты по дипломатическим каналам", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата визита.

"Действительно такой визит на повестке дня. Имеется необходимое приглашение. Мы надеемся, что в обозримой перспективе по дипломатическим каналам точная дата и место будут согласованы", - отметил он.