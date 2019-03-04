|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.03.19 13:15
Кремль потребовал конкретных решений по проблеме "китовой тюрьмы" до конца дня
"Ждем сегодня вечером в конце рабочего дня информацию. Мы сами обратили внимание на то, что уже сегодня четвертое (марта), уже созванивались с правительством, с теми, кто курирует этот вопрос. Работа ведется, но по-прежнему можем констатировать, что результата нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Так он прокомментировал ситуацию вокруг судьбы белуг и касаток, содержащихся в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье.
Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 марта определить судьбу животных, содержащихся в неволе.
"Сегодня до конца дня мы ждем какое-то решение, потому что об этом действительно говорится в тексте поручения президента", - сказал Д.Песков.
Он добавил, что проводятся разные совещания по этому вопросу. "Сегодня с самого утра мы наводили справки на этот счет, принимая во внимание резонансность этой темы и действительно тот факт, что животным плохо и их становится меньше", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее ученые института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии отмечали ухудшение состояния косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье.
"За январь и февраль 2019 года физическое состояние белух в бухте Средняя ухудшилось", - сообщал в своем экспертном заключении кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, специалист по белухам Вера Краснова.
Ученый провела анализ состояния белух по фото и видео материалам, сделанным корреспондентом "Интерфакс - Дальний Восток" во время пресс-тура в "китовую тюрьму" 1 марта. В.Краснова отметила, что у некоторых белух заметны инфекционные заболевания, которые выражаются в виде черных пятен на коже.
"Ограниченность пространства в вольерах и как следствие этого скученность животных, будет способствовать в дальнейшем быстрому распространению инфекции среди белух", - отмечает ученый.
Вероятными причинами инфекционных заболеваний специалист называет снижение иммунитета в результате перенесенного ими стресса во время отлова и адаптации к условиям дельфинария.
С фото и видеосъемкой из "китовой тюрьмы" также ознакомился кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина Татьяна Денисенко. Она тоже отметила ухудшение состояния белух.
"При изучении материалов, полученных в вольерах с белухами, отмечалось заметное ухудшение состояния кожи многих особей по сравнению с обследованием в 18-19 января 2019 года (которые проходили в рамках следственных действий погрануправления ФСБ по Приморскому краю - ИФ), - сказала Денисенко.
По ее наблюдениям, у животных видны язвы и образования, которые могут быть признаком грибковых, бактериальных и вирусных инфекций. На некоторых кадрах видны поражения, которые могут быть следствием осложнений этих заболеваний.
"Общая картина поражений указывает на ухудшение состояния здоровья животных, вызванное снижением иммунорезистентности в результате переохлаждения, гиподинамии, неблагоприятного санитарного состояния воды, стресса, и, возможно, других факторов", - отмечает в своем заключении Т.Денисенко.
Ученый также по фото и видео, предоставленных корреспондентом, проанализировала состояние косаток, содержащихся в "китовой тюрьме". Во время пресс-тура сотрудники базы позволили вести съемку лишь в двух вольерах, где содержатся шесть из 10 косаток. В третий вольер, где должны быть еще четыре животных, СМИ не допустили.
"Анализируя полученные данные можно отметить, что состояние косаток в показанных вольерах в сравнении с наблюдениями 18-19 января изменилось. При этом ухудшения в виде выраженных поражений кожи хорошо заметны только у нескольких особей, у остальных определение затруднено из-за сильных бликов на изображениях", - отмечает эксперт.
У одной из косаток видны поражения спинного плавника, кожи вокруг дыхала. У другой заметны язвы и папулы на голове. Одно из животных со сломанным зубом, гематомами, воспаленным шрамом и поражения кожи.
"Все эти признаки указывают на неблагоприятные для здоровья косаток условия содержания, неблагополучное санитарно-гигиеническое состояние воды, присутствие значительного количества микроорганизмов антропогенного происхождения и наличие стресс-факторов", - отмечает в своем заключении ученый.
При этом в пятницу во время пресс-тура ветеринар "китовой тюрьмы" Иван Белокобыльский заявил журналистам, что состояние животных - удовлетворительное.
Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой".
После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух, которые были выловлены с многочисленными нарушениями закона.
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket