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04.03.19 13:15

Кремль потребовал конкретных решений по проблеме "китовой тюрьмы" до конца дня

Фото "Интерфакса"
4 марта. Interfax-Russia.ru - В Кремле констатируют отсутствие результатов по исполнению поручения президента РФ решить к 1 марта судьбу животных, содержащихся в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье, до конца понедельника ждут информации от курирующих этот вопрос ведомств.

"Ждем сегодня вечером в конце рабочего дня информацию. Мы сами обратили внимание на то, что уже сегодня четвертое (марта), уже созванивались с правительством, с теми, кто курирует этот вопрос. Работа ведется, но по-прежнему можем констатировать, что результата нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг судьбы белуг и касаток, содержащихся в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье.

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 марта определить судьбу животных, содержащихся в неволе.

"Сегодня до конца дня мы ждем какое-то решение, потому что об этом действительно говорится в тексте поручения президента", - сказал Д.Песков.

Он добавил, что проводятся разные совещания по этому вопросу. "Сегодня с самого утра мы наводили справки на этот счет, принимая во внимание резонансность этой темы и действительно тот факт, что животным плохо и их становится меньше", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее ученые института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии отмечали ухудшение состояния косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье.

"За январь и февраль 2019 года физическое состояние белух в бухте Средняя ухудшилось", - сообщал в своем экспертном заключении кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН, специалист по белухам Вера Краснова.

Ученый провела анализ состояния белух по фото и видео материалам, сделанным корреспондентом "Интерфакс - Дальний Восток" во время пресс-тура в "китовую тюрьму" 1 марта. В.Краснова отметила, что у некоторых белух заметны инфекционные заболевания, которые выражаются в виде черных пятен на коже.

"Ограниченность пространства в вольерах и как следствие этого скученность животных, будет способствовать в дальнейшем быстрому распространению инфекции среди белух", - отмечает ученый.

Вероятными причинами инфекционных заболеваний специалист называет снижение иммунитета в результате перенесенного ими стресса во время отлова и адаптации к условиям дельфинария.

С фото и видеосъемкой из "китовой тюрьмы" также ознакомился кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина Татьяна Денисенко. Она тоже отметила ухудшение состояния белух.

"При изучении материалов, полученных в вольерах с белухами, отмечалось заметное ухудшение состояния кожи многих особей по сравнению с обследованием в 18-19 января 2019 года (которые проходили в рамках следственных действий погрануправления ФСБ по Приморскому краю - ИФ), - сказала Денисенко.

По ее наблюдениям, у животных видны язвы и образования, которые могут быть признаком грибковых, бактериальных и вирусных инфекций. На некоторых кадрах видны поражения, которые могут быть следствием осложнений этих заболеваний.

"Общая картина поражений указывает на ухудшение состояния здоровья животных, вызванное снижением иммунорезистентности в результате переохлаждения, гиподинамии, неблагоприятного санитарного состояния воды, стресса, и, возможно, других факторов", - отмечает в своем заключении Т.Денисенко.

Ученый также по фото и видео, предоставленных корреспондентом, проанализировала состояние косаток, содержащихся в "китовой тюрьме". Во время пресс-тура сотрудники базы позволили вести съемку лишь в двух вольерах, где содержатся шесть из 10 косаток. В третий вольер, где должны быть еще четыре животных, СМИ не допустили.

"Анализируя полученные данные можно отметить, что состояние косаток в показанных вольерах в сравнении с наблюдениями 18-19 января изменилось. При этом ухудшения в виде выраженных поражений кожи хорошо заметны только у нескольких особей, у остальных определение затруднено из-за сильных бликов на изображениях", - отмечает эксперт.

У одной из косаток видны поражения спинного плавника, кожи вокруг дыхала. У другой заметны язвы и папулы на голове. Одно из животных со сломанным зубом, гематомами, воспаленным шрамом и поражения кожи.

"Все эти признаки указывают на неблагоприятные для здоровья косаток условия содержания, неблагополучное санитарно-гигиеническое состояние воды, присутствие значительного количества микроорганизмов антропогенного происхождения и наличие стресс-факторов", - отмечает в своем заключении ученый.

При этом в пятницу во время пресс-тура ветеринар "китовой тюрьмы" Иван Белокобыльский заявил журналистам, что состояние животных - удовлетворительное.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух, которые были выловлены с многочисленными нарушениями закона.

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