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04.03.19 13:09
Песков: Путин и Набиуллина затронут тему фонда Baring Vostok, если сочтут необходимым
Вопрос о том, будет ли поднята эта тема, Д.Пескову был задан в ходе его беседы с журналистами в понедельник после того, как пресс-секретарь анонсировал встречу В.Путина и Э.Набиуллиной 4 марта.
"Если Эльвира Сахипзадовна или Владимир Владимирович посчитают это необходимым, тема будет поднята", - сказал Д.Песков.
С другой стороны, в данном случае, продолжил он, речь идет "в целом о положении дел в банковской системе".
"Поэтому ожидаемо в первую очередь, конечно, будут обсуждаться такие вопросы системного характера", - сказал Д.Песков.
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