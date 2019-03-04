Песков: Путин и Набиуллина затронут тему фонда Baring Vostok, если сочтут необходимым

04.03.19 13:09

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 марта. Interfax-Russia.ru - Тема банка "Восточный" и инвестфонда Baring Vostok будет затронута на предстоящей понедельник встрече президента РФ Владимира Путина и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в случае, если это посчитает необходимым кто-то из участников беседы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, будет ли поднята эта тема, Д.Пескову был задан в ходе его беседы с журналистами в понедельник после того, как пресс-секретарь анонсировал встречу В.Путина и Э.Набиуллиной 4 марта.

"Если Эльвира Сахипзадовна или Владимир Владимирович посчитают это необходимым, тема будет поднята", - сказал Д.Песков.

С другой стороны, в данном случае, продолжил он, речь идет "в целом о положении дел в банковской системе".

"Поэтому ожидаемо в первую очередь, конечно, будут обсуждаться такие вопросы системного характера", - сказал Д.Песков.