"Российские железные дороги" планируют создавать спортивные зоны на вокзалах

04.03.19 13:14

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 марта. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" планирует создавать на вокзалах спортивные зоны.

"Вокзал Красноярска сегодня с точки зрения технической начинки, оборудования ничем не отличается от любого из железнодорожных вокзалов Чемпионата мира по футболу. (Объект - ИФ) стал наполненным дополнительными техническими устройствами и сервисами. Фактически мы реализовали весь тот спектр умного вокзала, который существует", - заявил исполняющий обязанности начальника службы маркетинга и коммуникаций дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий корпоративному телевидению монополии.

"Стоит отметить впервые открывшийся на ж/д вокзалах спортивный зал для пассажиров. Его гостями могут стать любые пассажиры и любой гость вокзала - за небольшую плату. В дальнейшем мы планируем развивать этот проект и создавать спортивные зоны на других вокзалах и в границах вокзальных комплексов на сети железных дорог", - добавил он.