Более десятка человек заболели корью в Нижегородской области

04.03.19 13:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 марта. Interfax-Russia.ru - Врачи зафиксировали 11 случаев заболевания корью в Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону в понедельник.

"Зарегистрировано 11 случаев - в Нижнем Новгороде, Кстово и Дзержинске", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В свою очередь на сайте управления сообщается, что с 4 марта открыта "горячая линия", куда жители региона могут обратиться к специалистам по различным вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию.

"Охват вакцинацией населения Нижегородской области более 95% обеспечивает достаточный уровень популяционного иммунитета у населения к вирусам кори", - отмечается в сообщении.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Нижегородской области приняла решение с 25 февраля запретить допуск в образовательные учреждения граждан без справок о перенесенном заболевании или о наличии прививок против кори.

Ранее министерство здравоохранения Нижегородской области сообщало, что среди заболевших корью есть как взрослые, так и дети.

На сайте регионального Минздрава отмечается, что 2018 году в области было зафиксировано всего четыре случая заболевания корью.