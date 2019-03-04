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04.03.19 13:17
Более десятка человек заболели корью в Нижегородской области
"Зарегистрировано 11 случаев - в Нижнем Новгороде, Кстово и Дзержинске", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В свою очередь на сайте управления сообщается, что с 4 марта открыта "горячая линия", куда жители региона могут обратиться к специалистам по различным вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию.
"Охват вакцинацией населения Нижегородской области более 95% обеспечивает достаточный уровень популяционного иммунитета у населения к вирусам кори", - отмечается в сообщении.
Санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Нижегородской области приняла решение с 25 февраля запретить допуск в образовательные учреждения граждан без справок о перенесенном заболевании или о наличии прививок против кори.
Ранее министерство здравоохранения Нижегородской области сообщало, что среди заболевших корью есть как взрослые, так и дети.
На сайте регионального Минздрава отмечается, что 2018 году в области было зафиксировано всего четыре случая заболевания корью.
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