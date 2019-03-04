Пять спортивных объектов появится в Екатеринбурге к Универсиаде-2023

04.03.19 13:24

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году город сможет принять 200 тысяч гостей.

"В случае успеха заявки мы собираемся принять 200 тысяч гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тысяч спортсменов", - написал Е.Куйвашев в Instagram.

Он отметил, что для проведения соревнований потребуется построить несколько спортивных объектов.

"Соревнования должны будут пройти на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это Арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта", - пояснил Е.Куйвашев.

Он уточнил, что проведение соревнований потребует строительства специальной Деревни Универсиады. Ее здания в дальнейшем будут использоваться Уральским федеральным университетом. Также запланированы новые транспортные узлы и развязки.

По словам губернатора региона, на подготовку города к Универсиаде планируется потратить несколько десятков миллиардов рублей.

"Большая часть средств должна поступить из федерального бюджета. Эти деньги не просто создадут новую инфраструктуру, но и придадут импульс экономике Свердловской области, ускорят экономический рост в регионе", - отметил Е.Куйвашев.

29 января пресс-служба вице-премьера РФ Ольги Голодец сообщила, что Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований согласовала заявку на проведение в Екатеринбурге Всемирной летней универсиады 2023 года.

В программу всемирных летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.