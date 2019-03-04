Пермский экс-депутат, избивший DJ Smash, взыскал с Тимати 30 тыс. рублей за оскорбление

04.03.19 13:29

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash), взыскал 30 тыс. рублей с рэпера Тимура Юнусова (Тимати) за оскорбление в соцсети.

Согласно материалам на сайте суда, соответствующее решение по гражданскому делу вынесла судья Мещанского районного суда Яна Пивоварова в понедельник. Спор между Тимати и А.Телепневым длился с октября прошлого года.

"Исковые требования А.Телепнева удовлетворены частично, с Т.Юнусова взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей. В течение трех дней с момента вступления решения в законную силу Т.Юнусов обязан удалить сообщение, которое стало предметом спора", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь Мещанского райсуда Юлия Котомина.

Сообщение, которое стало поводом для претензий со стороны А.Телепнева, Тимати размести на своей странице в Instagram после инцидента с избиением DJ Smash.

На странице А.Телепнева в соцсети размещена фотография искового заявления по этому делу. В документе сообщается, что Т.Юнусов разместил в своих аккаунтах в соцсетях высказывания, которые А.Телепнев посчитал "явно оскорбительными". В связи с этим политик просил суд обязать рэпера удалить из соцсетей оскорбляющие его высказывания, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

А.Ширман был избит в ночном клубе "Дом культуры" в Перми в ночь на 10 февраля прошлого года. Его госпитализировали в клинику с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Экспертиза установила, что музыканту причинен вред здоровью средней тяжести, а травмы нанесены руками и ногами.

В первые дни после инцидента Т.Юнусов стал поддерживать DJ Smash, размещая различные сообщения у себя в Instagram, где он, в частности, давал негативную оценку этой ситуации. Кроме того, рэпер приезжал в Пермь, чтобы принять участие в одном из судебных заседаний по этому уголовному делу.

18 июля 2018 года Ленинский районный суд Перми приговорил экс-депутата А.Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам колонии-поселения за избиение в ночном клубе А.Ширмана. Обоих суд признал виновными по ч.2. ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений) УК РФ. В сентябре Пермский краевой суд оставил этот приговор без изменения.