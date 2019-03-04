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04.03.19 13:33
Более 30 посетителей суши-бара в Оренбуржье подхватили кишечную инфекцию
Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что на прошлой неделе зарегистрировано 10 случаев острой кишечной инфекции среди жителей города после употребления продукции, изготовленной в суши-баре "Жи-Ши".
Все заболевшие были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы.
В настоящее время специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое обследование в суши-баре.
"Работа предприятия общественного питания приостановлена, сотрудники отстранены от работы", - говорится в сообщении.
В свою очередь СУ СКР по Оренбургской области уточняет, что к настоящему времени в городскую больницу с отравлением поступили 35 человек: из них 24 госпитализированы, еще 11 назначено амбулаторное лечение.
Посетители заведения, которые обращались за медпомощью, - местные жители от 18 до 40 лет, среди них семеро детей в возрасте от 5 до 13 лет. Все они покупали в суши-баре различные блюда, отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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