Более 30 посетителей суши-бара в Оренбуржье подхватили кишечную инфекцию

04.03.19 13:33

© РИА Новости. Башир Алиев

4 марта. Interfax-Russia.ru - Массовое отравление посетителей одного из кафе произошло в городе Гае Оренбургской области.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что на прошлой неделе зарегистрировано 10 случаев острой кишечной инфекции среди жителей города после употребления продукции, изготовленной в суши-баре "Жи-Ши".

Все заболевшие были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы.

В настоящее время специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое обследование в суши-баре.

"Работа предприятия общественного питания приостановлена, сотрудники отстранены от работы", - говорится в сообщении.

В свою очередь СУ СКР по Оренбургской области уточняет, что к настоящему времени в городскую больницу с отравлением поступили 35 человек: из них 24 госпитализированы, еще 11 назначено амбулаторное лечение.

Посетители заведения, которые обращались за медпомощью, - местные жители от 18 до 40 лет, среди них семеро детей в возрасте от 5 до 13 лет. Все они покупали в суши-баре различные блюда, отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).