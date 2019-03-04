Число лесных пожаров в ДФО из-за малоснежной зимы возросло в 30 раз

04.03.19 13:35

© РИА Новости. Павел Львов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Дальний Восток России охвачен природными пожарами, площадь очагов возросла за месяц в десятки раз, заявил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

"В результате положительных температур, малоснежной зимы отмечается рост количества термоточек в Забайкальском, Хабаровском и Приморском крае. Отмечается рост очагов и площадей более чем в 30 раз", - сказал В.Яцуценко в ходе селекторного совещания в Москве.

По его словам, в настоящее время действуют 7 очагов природных пожаров на площади более 600 га.

"Пожары необходимо ликвидировать в первые сутки обнаружения", - сказал В.Яцуценко.

В свою очередь и.о. начальника управления авиации и авиационных спасательных технологий Андрей Попов сообщил, что число воздушных судов в составе группировки, которая, в том числе, участвует в тушении природных пожаров, увеличилось до 78. "Группировка увеличена до 78 воздушных судов, из них в тушении пожаров задействовано до 15 самолетов и 53 вертолета. Организовано дежурство авиации в каждом федеральном округе. До 2025 года планируется нарастить группировку еще на 7 вертолетов МИ-8", - сказал он.

Ранее в понедельник пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что за сутки в регионе потушили 10 лесных пожаров. "По данным на утро понедельника, в Ханкайском районе два лесных пожара локализованы, один - действующий, лес горит в Тернейском районе, в 7 км от села Великая Кема", - говорится в сообщении.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, за сутки потушены пожары в Артемовском и Уссурийском городских округах, Тернейском, Пожарском, Кавалеровском, Пограничном, Кировском, Черниговском, Шкотовском районах.

Огонь в лесах тушат 164 специалиста, это сотрудники Приморской авиабазы, Приморского лесничества, привлеченные силы арендаторов, задействовано 33 единицы техники.

По данным космического мониторинга ИСДМ "Рослесхоз", на территории края выявлено 74 тепловых аномалии.

С начала года на землях лесного фонда региона произошло 166 лесных пожаров на площади свыше 6 тыс.га.

Как сообщалось, по данным метеорологов, такой теплой и бесснежной зимы в крае не было за всю 85-летнюю историю наблюдений, из-за этого в регионе необычно рано начали гореть леса. В 11 муниципалитетах края действует особый противопожарный режим.