Ледовую арену и более 20 спортивных площадок откроют в Тульской области

04.03.19 13:41

© РИА Новости. Владимир Федоренко

4 марта. Interfax-Russia.ru - Более 20 спортивных сооружений будут открыты в 2019 году в Тульской области, сообщил председатель регионального комитета по спорту Дмитрий Яковлев в ходе "прямой линии" в понедельник.

"В 2019 году готовится к открытию ледовая арена "Газпрома" на Восточном обходе Тулы. Ведется проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов в Арсеньевском и Ясногорском районах. Летом запланировано проектирование легкоатлетического манежа, который будет строиться по улице Санаторной в Туле", - сказал Д.Яковлев.

Также в нынешнем году на футбольном поле спортивной школы "Арсенал" будут проведены работы по установке освещения. В Щекине начнется строительство футбольного поля "Спартак". Также запланирован капитальный ремонт ФОКа в Болохове.

"По программе "Газпром - детям" в регионе построят 15 многофункциональных спортивных площадок. А в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" планируются установка 8 многофункциональных воркаут-площадок и капитальный ремонт стадиона им. Молодцова в Донском", - сказал глава облкомитета.