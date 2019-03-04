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04.03.19 13:41
Ледовую арену и более 20 спортивных площадок откроют в Тульской области
"В 2019 году готовится к открытию ледовая арена "Газпрома" на Восточном обходе Тулы. Ведется проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов в Арсеньевском и Ясногорском районах. Летом запланировано проектирование легкоатлетического манежа, который будет строиться по улице Санаторной в Туле", - сказал Д.Яковлев.
Также в нынешнем году на футбольном поле спортивной школы "Арсенал" будут проведены работы по установке освещения. В Щекине начнется строительство футбольного поля "Спартак". Также запланирован капитальный ремонт ФОКа в Болохове.
"По программе "Газпром - детям" в регионе построят 15 многофункциональных спортивных площадок. А в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" планируются установка 8 многофункциональных воркаут-площадок и капитальный ремонт стадиона им. Молодцова в Донском", - сказал глава облкомитета.
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