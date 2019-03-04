ОНФ выявил сомнительных операторов "мусорной" реформы в 16 регионах

04.03.19 13:43

© РИА Новости. Павел Львов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Общероссийский народный фронт обнаружил в ряде регионов операторов "мусорной" реформы, не имеющих сотрудников и выручки за прошлые годы, призвав губернаторов пересмотреть заключённые контакты.

"20 операторов мы словами президента называем для себя "мутными". Можно, конечно, обижаться, но это те регоператоры, в которых совпали три критерия: низкий уставный капитал, минимальный штат и основные средства", - сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, ОНФ нашел таких операторов в Московской, Пензенской, Омской, Орловской, Белгородской, Рязанской, Ульяновской, Нижегородской и Воронежской областях, Башкирии, Дагестане, Карелии, Татарстане, в республике Алтай, а также в Чукотском автономном округе и Алтайском крае.

Так, у двух операторов в Дагестане и по одному в Омской и Московской областях не значится ни один сотрудник, ещё у четырех - за 2017 год не была зарегистрирована выручка. Всего была проанализирована информация о 142 операторах, сообщил М.Развожаев.

"Мы обращаемся к губернаторам с просьбой ещё раз внимательно посмотреть, и может быть, изучить возможность расторжения этих контрактов", - добавил руководитель исполкома ОНФ.

Активисты фронта выяснили, что в 36 городах плата за вывоз ТКО не была исключена из графы оплаты жилищных услуг, в связи с чем люди платят за вывоз мусора дважды. ОНФ обратился в прокуратуру по этому поводу, добавил М.Развожаев.

На территории четырех регионов по состоянию на 28 февраля не было определено ни одного регионального оператора, сообщил он.

В минувшую пятницу доклад ОНФ, посвященный реализации реформы сферы сбора, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов был направлен президенту и правительству.