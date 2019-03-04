Редчайшую золотую монету времен Римской империи нашли на Кубани

04.03.19 13:46

© РИА Новости. Максим Блинов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Золотая монета с изображением римского императора Тиберия обнаружена при строительстве железной дороги в Краснодарском крае, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына.

"Монету - золотой статер - нашли во время археологических раскопок в зоне электрификации участка Северо-Кавказской железной дороги. Открытие принадлежит ученым из Саратова - участникам экспедиции Научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия", - сказал сотрудник пресс-службы.

Вес статера - около 8 граммов, размеры, примерно, 20х21 мм. Находка датируется 27-28 годами нашей эры. Золотой статер находился в обращении на территории Боспорского царства, включавшего в себя Восточный Крым, Таманский полуостров, район Анапы, Новороссийска, нижнего течения Кубани, Восточного Приазовья и дельты Дона.

"Это редчайший археологический артефакт: на данный момент в мире известны только два экземпляра того же типа, третий теперь будет находиться в фондах музея Фелицына. Его передадут специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края", - подчеркнул собеседник агентства.

По данным музея, золотой статер был отчеканен при боспорском царе Аспурге, имя которого на монете присутствует лишь в виде монограммы на реверсе, поскольку в этот период Боспорское царство находилось в зависимости от Римской империи, что выражалось обычно формулой "друг кесаря и друг римлян". На аверсе изображена голова римского императора Тиберия, на реверсе - голова Агриппы, умершего в 12 г. н.э., государственного деятеля, сподвижника, талантливого полководца и зятя первого римского императора Октавиана Августа.