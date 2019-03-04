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04.03.19 13:52

Дитрих: Вопрос об индексации тарифа "Платона" в 2019г пока не обсуждался

© РИА Новости. Алексей Филиппов
4 марта. Interfax-Russia.ru - Вопрос об индексации тарифа в системе взимания платы с грузовиков "Платон" в 2019 году пока не обсуждался, заявил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в понедельник в кулуарах семинара-совещания "Безопасные и качественные автомобильные дороги: стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов" в понедельник.

"У меня пока нет информации по этому вопросу. Год только начался, пока не обсуждали (вопрос индексации тарифа в системе "Платон" в 2019 году - ИФ)", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в январе говорил, что министерство в I полугодии намерено рассмотреть вопрос возможной индексации тарифа "Платона".

Комментируя инициативу "Ростелекома" по участию в создании системы автоматизированной системы весогабаритного контроля движения транспортных средств (АСВГК) на федеральных автодорогах, Е.Дитрих отметил, что заявка компании должна будет пройти проверку соответствия требованиям документации.

"Новый закон нам говорит о том, что при поступлении нескольких заявок мы должны их оценить, взвесить. Сейчас должен быть проведён этап, который показывает, насколько заявка соответствует требованиям документации - и если эта заявка будет признана соответствующей, то это конкурсная процедура, о которой мы говорили раньше", - добавил министр, отметив, что по его информации новых претендентов на создание АСВГК нет.

Как сообщалось, ПАО "Ростелеком" подало заявку о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в целях создания АСВГК. Компания готова "просчитать возможность снижения стоимости строительства и эксплуатации АСВГК.

При этом в "Ростелекоме" отмечали, что компания уже создала и модернизировала 47 автоматизированных комплексов весогабаритного контроля в 11 субъектах РФ, из них эксплуатирует 26 комплексов. Также, по словам представителя "Ростелекома", компания как оператор инфраструктуры электронного правительства может обеспечить интеграцию государственной системы весогабаритного контроля с порталом госуслуг с поддержкой юридически значимого электронного документооборота. "А это значит, что будет возможность выполнять большинство операций, оформление заявок и др. делать дистанционно на хорошо знакомых площадках", - указывал он.

До этого Минтранс РФ 28 декабря 2018 года сообщал о поступлении частной концессионной инициативы ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС, оператор "Платона") на создание АСВГК.

На федеральных дорогах России сегодня работают 28 пунктов весогабаритного контроля. Создание АСВГК предполагает их увеличение до 387 к 2024 году. Общий срок реализации проекта составит 11,6 лет. Согласно условиям проекта концессионного соглашения, структура затрат инвестора включает инвестиции концессионера (первоначальные и регулярные капитальные расходы), операционные расходы, затраты на обслуживание кредита, страхование, обеспечение и выплату налогов. Концедент не принимает участие в расходах на создание, модернизацию, эксплуатацию комплексов АСВГК. Плата концессионеру-оператору системы составит 8,64 млрд руб. ежегодно (более 95 млрд руб. за весь срок концессии).

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