|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.03.19 13:53
Платежная система "Мир" запустила сервис оплаты с помощью телефонов на Android
Воспользоваться новым сервисом могут держатели карт "Мир" - обладатели любых смартфонов на Android (начиная с версии 6.0) с поддержкой технологии NFC. Сейчас сервис доступен для клиентов восьми кредитных организаций: Россельхозбанка, РНКБ, банка "Центр-инвест", СМП банка, АБ "Россия", УБРиР, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка.
"Банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактного "Мира", и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты", - говорится в сообщении.
Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту "Мир" - как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав соответствующее приложение. "Реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код - токен", - отмечает НСПК.
Участниками российской национальной платежная системы "Мир" являются 316 банков. Оператором системы является АО "Национальная система платежных карт".
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket