Платежная система "Мир" запустила сервис оплаты с помощью телефонов на Android

04.03.19 13:53

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 марта. Interfax-Russia.ru - Платежная система "Мир" запустила сервис оплаты с помощью телефона Mir Pay, говорится в сообщении АО "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор платежной системы).

Воспользоваться новым сервисом могут держатели карт "Мир" - обладатели любых смартфонов на Android (начиная с версии 6.0) с поддержкой технологии NFC. Сейчас сервис доступен для клиентов восьми кредитных организаций: Россельхозбанка, РНКБ, банка "Центр-инвест", СМП банка, АБ "Россия", УБРиР, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка.

"Банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактного "Мира", и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты", - говорится в сообщении.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту "Мир" - как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав соответствующее приложение. "Реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код - токен", - отмечает НСПК.

Участниками российской национальной платежная системы "Мир" являются 316 банков. Оператором системы является АО "Национальная система платежных карт".