Минприроды направило в Роскосмос заявку на съемку лесов на всей территории РФ

04.03.19 14:00

© РИА Новости. Илья Тимин

4 марта. Interfax-Russia.ru - Минприроды направило в "Роскосмос" заявку на съемку лесов на всей территории России, сообщил журналистам глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"В этом году в "Роскосмос" нами направлена заявка на сьёмку всей территории земель лесного фонда России", - сказал он.

По словам министра, выделяются три приоритетных направления мониторинга системой дистанционного зондирования Земли: контроль за правомерностью санитарных рубок, выявление фактов и пресечение незаконных рубок, определение мест не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.

"Очевидно, что единый информационный центр управления ресурсами позволит разным ведомствам, в случае необходимости, быстро принимать единый план действия",- отметил Д.Кобылкин.