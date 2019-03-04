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04.03.19 14:17
Весна может прийти в этом году в Москву раньше обычного графика
"Пока мы идем с опережением графика, может, это случится раньше", - сказал Д.Киктёв на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, когда придет весна и растает снег.
Он напомнил, что климатическая весна в столичном регионе наступает в конце марта, а снег тает в первой декаде апреля. "Если говорить про весну климатическую, то она приходит в Москву в двадцатых числах марта", - сказал Д.Киктёв.
Он отметил, что март в Москве считается у метеорологов зимним месяцем: реки еще подо льдом, лежит снег. Тем не менее, в конце марта обычно среднесуточная температура переходит через нулевую отметку, и ситуация начинает стремительно меняться.
"Сход снежного покрова - это обычно первая декада апреля. А конец апреля - это и почки набухшие, это постепенный переход к лету", - сказал Д.Киктёв.
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