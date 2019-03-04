Весна может прийти в этом году в Москву раньше обычного графика

04.03.19 14:17

© РИА Новости. Максим Блинов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Точных прогнозов на то, какой будет весна в столичном регионе в этом году, пока нет, но текущие данные позволяют предположить, что, возможно, весеннее тепло придет по графику или раньше, сообщил руководитель Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"Пока мы идем с опережением графика, может, это случится раньше", - сказал Д.Киктёв на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, когда придет весна и растает снег.

Он напомнил, что климатическая весна в столичном регионе наступает в конце марта, а снег тает в первой декаде апреля. "Если говорить про весну климатическую, то она приходит в Москву в двадцатых числах марта", - сказал Д.Киктёв.

Он отметил, что март в Москве считается у метеорологов зимним месяцем: реки еще подо льдом, лежит снег. Тем не менее, в конце марта обычно среднесуточная температура переходит через нулевую отметку, и ситуация начинает стремительно меняться.

"Сход снежного покрова - это обычно первая декада апреля. А конец апреля - это и почки набухшие, это постепенный переход к лету", - сказал Д.Киктёв.