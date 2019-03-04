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04.03.19 14:21
Группировку войск в Калининградской области усилят полком С-400
"Новая зенитная ракетная система С-400 "Триумф" прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб", - сообщили в пресс-службе.
"ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели", - добавили в пресс-службе.
В составе ПВО Балтийского флота входят зенитные ракетные системы С-300 и С-400. Кроме того, Балтфлот оснащен передовыми береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион" и оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М".
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Система способна обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров. Производитель С-400 -Концерн ВКО "Алмаз Антей".
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