Глава Совета муфтиев прогнозирует резкий рост числа мусульман в России

04.03.19 14:36

© РИА Новости. Михаил Климентьев

4 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил о существенном увеличении доли исламского населения в стране в обозримой перспективе.

"По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане", - заявил Р.Гайнутдин в понедельник в Госдуме на научно-практической конференции "История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее".

Он отметил, что, возглавляя на протяжении более 30 лет праздничные службы в московской Соборной мечети, может подтвердить: "Такие прогнозы в целом подтверждаются практикой".

В феврале фонд "Общественное мнение" обнародовал результаты опроса, согласно которому число мусульман в России составило 7% или около 10 млн человек.