Музей Андрея Тарковского могут создать в Москве

04.03.19 14:41

© РИА Новости. Валерий Мельников

4 марта. Interfax-Russia.ru - В Москве необходимо создать музей Андрея Тарковского, заявил заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Бурляев.

"Забегая вперёд, в 2022 году - 90 лет со дня рождения величайшего кинорежиссёра планеты Андрея Тарковского. Наш долг - создать наконец в Москве музей гения русской культуры", - сказал Н.Бурляев в понедельник на заседании совета.

Он также напомнил, что в 2019 году исполнится 90 лет Василию Шукшину, 80 лет - Валерию Гаврилину, 110 лет Николаю Гоголю, 205 лет Михаилу Лермонтову, 220 лет Александру Пушкину.

"Надеюсь, мы не пройдём мимо этих дат", - сказал Н.Бурляев.

Андрей Тарковский (4 апреля 1932 года - 29 декабря 1986 года) - советский кинорежиссёр, сценарист. Народный артист РСФСР (1980). Его фильмы "Андрей Рублёв", "Зеркало" и "Сталкер" периодически включаются в списки лучших кинопроизведений всех времён.

В марте 2018 года сообщалось, что Национальный фонд поддержки правообладателей передает в собственность Государственного центрального музея кино коллекцию из 236 предметов из архива Андрея Тарковского. Это фотопленки, негативы и фотосрезки рабочих моментов съемок фильмов "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер", рекламные материалы к фильму "Ностальгия" (снятому режиссером в Италии).

Также передаются личные документы Андрея Тарковского: его свидетельство о рождении, школьный табель, студенческий билет, трудовая книжка, пропуск в Дом кино. Помимо этого - письма, плакаты, программы премьерных показов. В коллекции несколько личных вещей, подлинных мемориальных предметов, принадлежавших семье Тарковских, в том числе шейный платок режиссера, говорилось в сообщении пресс-службы фонда.