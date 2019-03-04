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04.03.19 14:47
Кобылкин: Освобождение косаток - решенный вопрос, но им потребуется адаптация
"То, что их надо выпускать, по-моему, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Вопрос в том, что, когда мы собирали совещание и участвовали эксперты со стороны науки, они нам четко сказали, что для выпуска нужна теперь целая дорожная карта с адаптацией млекопитающих",- отметил он.
"Они разновозрастные, поэтому то, что можно сделать с малышами, например, нельзя сделать с крупными",- добавил министр.
По его словам, такая программа может быть разработана в ближайшее время.
Кроме того, сейчас в районе содержания этих млекопитающих холодно, и выпускать неподготовленных зверей рискованно, уточнил Д.Кобылкин.
Минприроды на текущий момент ждет соответствующих решений Росрыболовства.
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