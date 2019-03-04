Кобылкин: Освобождение косаток - решенный вопрос, но им потребуется адаптация

04.03.19 14:47

Фото "Интерфакса"

4 марта. Interfax-Russia.ru - Освобождение косаток и белух является решенным вопросом, однако для этого требуется специальная программа по их адаптации к жизни в условиях дикой природы, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"То, что их надо выпускать, по-моему, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Вопрос в том, что, когда мы собирали совещание и участвовали эксперты со стороны науки, они нам четко сказали, что для выпуска нужна теперь целая дорожная карта с адаптацией млекопитающих",- отметил он.

"Они разновозрастные, поэтому то, что можно сделать с малышами, например, нельзя сделать с крупными",- добавил министр.

По его словам, такая программа может быть разработана в ближайшее время.

Кроме того, сейчас в районе содержания этих млекопитающих холодно, и выпускать неподготовленных зверей рискованно, уточнил Д.Кобылкин.

Минприроды на текущий момент ждет соответствующих решений Росрыболовства.