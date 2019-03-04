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04.03.19 15:04
Житель Курска получил 1,5 года колонии за избиение водителя скорой помощи
Установлено, что в июле 2018 года "скорая" прибыла по вызову в частный сектор города и припарковалась у дома больного. Вскоре водитель проезжавшего легкового автомобиля стал требовать у водителя "скорой" пропустить его, несмотря на то, что на дороге было достаточно места. В это время от пациента вышел врач и "скорая" уехала.
"Вечером того же дня подсудимый приехал на станцию скорой медицинской помощи, подошел к водителю, с которым ранее у него произошел конфликт, и нанес ему несколько ударов по лицу. С многочисленными переломами потерпевшего доставили в медицинское учреждение", - отмечается в пресс-релизе.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскано 27,9 тыс. рублей, затраченных на лечение потерпевшего.
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