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04.03.19 15:19
Менеджера "Роскосмоса" могут уволить за некорректные высказывания
"Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет", - говорится в сообщении госкорпорации.
"Госкорпорация "Роскосмос" считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания", - отмечается в нем.
Ранее резонанс в СМИ вызвало сообщение в сети Facebook Станислава Жаркова, в профиле которого стоит указание, что он является начальником одного из департаментов "Роскосмоса". Мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес жителей так называемых "хрущевок". При этом допустил ряд оскорбительных сообщений и в адрес других пользователей Facebook, вступивших с ним в словесную перепалку. Позднее сообщения были удалены, а С.Жарков принес извинения.
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