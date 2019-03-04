Менеджера "Роскосмоса" могут уволить за некорректные высказывания

04.03.19 15:19

© РИА Новости. Максим Блинов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Комиссия "Роскосмоса" рекомендует уволить руководителя одного из департаментов госкорпорации Станислава Жаркова за неэтичные высказывания в социальных сетях.

"Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети интернет", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания", - отмечается в нем.

Ранее резонанс в СМИ вызвало сообщение в сети Facebook Станислава Жаркова, в профиле которого стоит указание, что он является начальником одного из департаментов "Роскосмоса". Мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес жителей так называемых "хрущевок". При этом допустил ряд оскорбительных сообщений и в адрес других пользователей Facebook, вступивших с ним в словесную перепалку. Позднее сообщения были удалены, а С.Жарков принес извинения.