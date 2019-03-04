Утвержден законопроект о вычетах на покупку жизненно необходимых лекарств

04.03.19 15:29

© РИА Новости. Кирилл Брага

4 марта. Interfax-Russia.ru - Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект о налоговых вычетах в размере стоимости лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых.

"Действующей редакцией статьи 219 Налогового кодекса предусмотрено право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных лечащим врачом ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновлённым) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет и приобретаемых налогоплательщиком в налоговом периоде за счёт собственных средств", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ в понедельник.

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому вместо старого списка для получения социального налогового вычета будет применяться список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Отмечается, что действующий список не пересматривался с 2007 года и в нем не представлены современные высокоэффективные лекарственные препараты, а часть лекарств уже не представлены на рынке. Также в действующую редакцию списка включены более 100 позиций лекарственных препаратов, "не входящих в список ЖНВЛП, в связи с чем на них не распространяется государственное регулирование цен, что создаёт риски неконтролируемых расходов бюджетов соответствующих уровней", говорится в документе.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.