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04.03.19 15:33

Рогозин считает необходимым увеличить орбитальную группировку до 15 спутников

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
4 марта. Interfax-Russia.ru - "Роскосмос" надеется на выделение финансирования для расширения орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли с восьми хотя бы до 15 аппаратов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы сегодня договорились, что наши высокопоставленные гости поддержат запросы "Роскосмоса" на дополнительное финансирование работ по созданию орбитальной группировки. Как минимум надо ее увеличить до 15 космических аппаратов", - сказал Д.Рогозин журналистам.

В понедельник в Научном центре оперативного мониторинга Земли прошла рабочая встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, вице-премьера Алексея Гордеева, главы "Роскосмоса" Д.Рогозина и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, которые обсудили вопросы применения данных космического мониторинга для выявления площадей незаконных вырубок, природных пожаров и общего состояния лесов.

"Даже одна тема, которая касается сбережения леса в России, в несколько раз компенсирует любые затраты на развитие орбитальных группировок. Хотя с этой орбитальной группировки мы можем не только лес мониторить - посевы, незаконные постройки, информацию по метеоситуации, состоянию рек и озер, их разливам", - отметил Д.Рогозин.

По его словам, на сегодняшний день у России имеется восемь спутников дистанционного зондирования Земли. Необходимо увеличить их число как минимум до 15, но вообще "хотелось бы порядка пятидесяти".

"Смотря что снимать. Если снимать Российскую Федерацию, то мы понимаем их число - это порядка 15 космических аппаратов. А если снимать весь мир и заходить с этим продуктом на экспорт, то, соответственно, орбитальная группировка должна быть больше", - пояснил Д.Рогозин.

По его словам, "Роскосмос" будет работать с Минприроды для получения от ведомства исходных данных о потребностях в спутниковой информации.

"Для того чтобы оправдать те цифры, которые нам необходимы для создания космических аппаратов, на выведение их на орбиту, на обслуживание и на обработку информации, поступающей с этих аппаратов, нам необходимо понять, какой будет экономический эффект", - сказал он.

"Если мы получим заказ на расширение орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, страна получит уникальный объем информации, которая принесет конкретную финансовую выгоду и субъектам Федерации, и государству, и федеральному бюджету в целом", - подчеркнул глава "Роскосмоса".

В свою очередь В.Матвиенко сказала журналистам, что "Роскосмос" справедливо ставит вопрос о необходимости расширения спутниковой группировки.

"Мы в Совете Федерации поддержим. Я думаю, и правительство это поддержит", - отметила она.

По словам спикера верхней палаты, это даст абсолютно новые возможности и в рамках цифровой экономики, и с точки зрения оперативности получения информации и принятия решений.

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