Цикл концертов "Музыка радости" пройдет в Петербурге в честь 100-летия Гранина

04.03.19 15:38

© РИА Новости. Александр Гальперин

4 марта. Interfax-Russia.ru - Маэстро Александр Канторов и оркестр "Классика" открывают цикл массовых интерактивных концертов на крупнейших площадках Санкт-Петербурга, приуроченных к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина.

Как отметил на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в понедельник А.Канторов, на создание проекта его вдохновили слова Д.Гранина, посетившего один из концертов и назвавший его "одной сплошной радостью".

"Когда он сказал эти слова, я загордился, а позже решил, что нужно сделать цикл концертов, как можно более массовых, где будет звучать музыка радости: Моцарт, Штраус, Чайковский, Бетховен, Дворжак", - отметил он.

По его словам, первый концерт цикла пройдет 8 марта на сцене М-1 Арены. В планах оркестра проведение таких концертов также в БКЗ "Октябрьский", во дворце спорта "Юбилейный", в Ледовом дворце. Кроме того, в рамках проекта планируется проведение и камерных концертов в небольших залах - в Государственной публичной библиотеке, в Шереметевском дворце и других.

"Мы хотим охватить все районы Петербурга и довести количество слушателей, посетивших концерты музыки радости, до 100 тысяч", - сказал А.Канторов.

Все концерты цикла пройдут в интерактивной манере, А.Канторов, находясь на сцене за дирижерским пультом, будет не только управлять оркестром, но и общаться с публикой, рассказывать интересные случаи из жизни музыкантов и создания музыкальных произведений. Именно такой стиль непосредственного общения с публикой во время концерта импонировал Д.Гранину, отметил маэстро.

Дочь писателя Марина Чернышева-Гранина со своей стороны отметила, что такая манера ведения концертов привлекательна для аудитории.

"Это просветительские концерты, для которых выбрана удивительная форма. Обычно дирижер не говорит, а тут можно будет увидеть говорящего дирижера, это удивительно, удивление - это всегда начало радости. Соединение лёгкой музыки и рассказов о ней - это запоминается, хочется услышать снова", - сказала она.

1 января исполнилось 100 лет со дня рождения Д.Гранина. Весь 2019 год пройдет под знаком этой даты: еще в декабре 2017 года президентом России был подписан соответствующий указ.