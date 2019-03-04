Глава Кургана подал в отставку по собственному желанию

04.03.19 15:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 марта. Interfax-Russia.ru - Курганская городская дума на внеочередном заседании в понедельник рассмотрела заявление главы Кургана Сергея Руденко о досрочном прекращении полномочий, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По данным пресс-службы, С.Руденко также заявил о прекращении своих полномочий и как депутата Курганской городской думы VI созыва по одномандатному избирательному округу N23 "в связи с отставкой по собственному желанию".

"Временно исполняющим полномочия главы города Кургана до вступления в должность вновь избранного главы города Кургана назначен заместитель председателя Курганской городской думы Игорь Прозоров", - говорится в пресс-релизе.