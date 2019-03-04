Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
  
Честный тариф: с апреля все пассажиры смогут летать из Южно-Сахалинска на Курилы за 5,9 тыс. рублей
   
Новые санкции: США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
04.03.19 15:53

Матвиенко предложила навести порядок в лесах при помощи "Роскосмоса"

© РИА Новости. Игорь Подгорный
4 марта. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает на приведении в порядок ситуации в лесном хозяйстве.

"Давайте вместе посмотрим, как использовать новые технологии, технические возможности "Роскосмоса" для четкого контроля за всем, что у нас происходит в лесном хозяйстве: кто вырубает, сколько и почему вырубает, чтобы здесь навести порядок", - сказала В.Матвиенко на рабочей встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым, главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным в Научном центре оперативного мониторинга Земли.

В первую очередь, отметила она, необходимо разобраться со статистикой в этой сфере.

"Никто не знает, сколько леса вырубается, где, как, почему, зачем", - пояснила спикер.

Кроме того, требуют урегулирования вопросы, связанные с арендой в лесной промышленности.

"Вот пример - Кондопога. Там ЦБК работало в трудных условиях, предприятие практически стало банкротом, вывели из банкротства. Это моногород, там и теплоснабжение, и электроснабжение, и социалка - все висит на ЦБК. И что происходит? ЦБК не имеет ни одного куба в аренде леса, все роздано арендаторам. Арендаторы живут как правило в Майами, переаренду сдают финнам. 10 млн евро в год минимум эти арендаторы так называемые, не находясь в своей стране, получают прибыль", - сказала В.Матвиенко.

Между тем, "ЦБК на рынке перекупает, чтобы поддерживать производство, рабочие места, зарплаты, содержать моногород".

"Ну сколько можно с этим мириться, когда это закончится? И таких примеров по другим лесоперерабатывающим заводам очень много", - отметила спикер.

"Я этой темой заболела. Совет Федерации не отступится ни на шаг, пока мы вместе с правительством, заинтересованными коллегами не наведем порядок", - подчеркнула она.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.03.19 14:41
Музей Андрея Тарковского могут создать в Москве
.
  04.03.19 14:17
Весна может прийти в этом году в Москву раньше обычного графика
.
  04.03.19 12:21
Конкурс им. Чайковского в этом году пройдет на площадках обеих российских столиц
.
  04.03.19 10:59
Около 40 уникальных росписей восстановлено в храме в Брюсове переулке
.
  04.03.19 10:36
В Москве стартовал цикл ветеринарных уроков для владельцев домашних животных
.
  04.03.19 10:23
Прокуратура и мэрия Москвы инициировали 10 уголовных дел по самострою
.
  04.03.19 10:18
В России начинается Масленица
.
  04.03.19 09:27
Более 200 кулинарных поединков пройдут на фестивале "Московская масленица"
.
  01.03.19 18:22
Около 15 тыс. жителей Москвы переселят в этом году по программе реновации
.
  01.03.19 13:57
В Московском зоопарке 2 марта пройдет День кошек


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket