Матвиенко предложила навести порядок в лесах при помощи "Роскосмоса"

04.03.19 15:53

© РИА Новости. Игорь Подгорный

4 марта. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает на приведении в порядок ситуации в лесном хозяйстве.

"Давайте вместе посмотрим, как использовать новые технологии, технические возможности "Роскосмоса" для четкого контроля за всем, что у нас происходит в лесном хозяйстве: кто вырубает, сколько и почему вырубает, чтобы здесь навести порядок", - сказала В.Матвиенко на рабочей встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым, главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным в Научном центре оперативного мониторинга Земли.

В первую очередь, отметила она, необходимо разобраться со статистикой в этой сфере.

"Никто не знает, сколько леса вырубается, где, как, почему, зачем", - пояснила спикер.

Кроме того, требуют урегулирования вопросы, связанные с арендой в лесной промышленности.

"Вот пример - Кондопога. Там ЦБК работало в трудных условиях, предприятие практически стало банкротом, вывели из банкротства. Это моногород, там и теплоснабжение, и электроснабжение, и социалка - все висит на ЦБК. И что происходит? ЦБК не имеет ни одного куба в аренде леса, все роздано арендаторам. Арендаторы живут как правило в Майами, переаренду сдают финнам. 10 млн евро в год минимум эти арендаторы так называемые, не находясь в своей стране, получают прибыль", - сказала В.Матвиенко.

Между тем, "ЦБК на рынке перекупает, чтобы поддерживать производство, рабочие места, зарплаты, содержать моногород".

"Ну сколько можно с этим мириться, когда это закончится? И таких примеров по другим лесоперерабатывающим заводам очень много", - отметила спикер.

"Я этой темой заболела. Совет Федерации не отступится ни на шаг, пока мы вместе с правительством, заинтересованными коллегами не наведем порядок", - подчеркнула она.