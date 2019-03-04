Режим ЧС ввели в алтайском Рубцовске из-за обрушения канализационного коллектора

04.03.19 16:32

© РИА Новости. Владимир Горовых

4 марта. Interfax-Russia.ru - Обрушился канализационный коллектор, обслуживающий более сотни многоквартирных домов в Рубцовске (Алтайский край), в городе ввели режим ЧС, сообщает пресс-центр мэрии в понедельник.

"На предприятие МУП "Рубцовский водоканал" начали поступать жалобы от жителей южной части города на качество водоотведения. Специалисты провели обследование и предположили: произошло обрушение главного канализационного коллектора диаметром 1000 мм.

На пораженном участке расположены 115 многоквартирных домов, шесть детских садов, три школы, две детско-юношеские спортивные школы. Введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

По данным властей, аварийный коллектор был проложен в 1965 году, на сегодняшний день его износ составляет 100%. Верхний свод обрушается, по оценкам специалистов, от газовой коррозии.

Для восстановления коллектора необходимо горизонтально направленное бурение и стоимость работ оценивается в 5 млн рублей.

"На все работы потребуется не меньше двух недель. На жилых домах и объектах социальной сферы это не отразится. В настоящее время подключена дополнительная насосная станция, которая перекачивает отходы жизнедеятельности в параллельный коллектор. Оперативно ликвидируют подпоры в многоквартирных домах по заявкам граждан, если таковые случаются", - подчеркивается в пресс-релизе.