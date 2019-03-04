Расчёты "Искандеров" и "Градов" задействованы в учениях под Оренбургом

04.03.19 16:44

© РИА Новости. Виталий Тимкив

4 марта. Interfax-Russia.ru - Масштабные учения ракетчиков и артиллеристов начались в Оренбургской области, к ним привлечены 2,5 тыс. военнослужащих, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО).

"Всего в учениях задействовано свыше 400 единиц военной техники. Это оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", самоходные и буксируемые гаубицы "Мста-С", "Мста-Б" и Д-30, самоходные минометы "Тюльпан" и другие" - говорится в сообщении.

Подразделения утром в понедельник прибыли на Тоцкий полигон. "Здесь они проведут около месяца. За это время будут отработаны нормативы по огневой и тактической подготовке, изучены новые методики и приемы ведения боя, проведены боевые стрельбы", - информирует ЦВО.

Это учения ракетных войск и артиллерии Второй общевойсковой армии, уточняется в пресс-релизе.