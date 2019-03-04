Реальный размер средней пенсии в РФ в январе вырос на 0,8% - Росстат

04.03.19 16:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 марта. Interfax-Russia.ru - Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в январе 2019 года увеличился на 0,8% по сравнению с январем прошлого года, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 102 рубля и выросла на 5,8% по сравнению с январем 2018 года.

Средний размер назначенных пенсий в январе 2019 года составил, по оценке, 34,3% от средней начисленной зарплаты по стране против 34,1% в январе 2018 года.