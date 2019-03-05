Горсоветы Кемерово и Новокузнецка одобрили отмену прямых выборов мэра

05.03.19 12:25

© РИА Новости. Сергей Черных

5 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты горсовета Кемерово во вторник на собрании единогласно приняли изменения в местный устав, согласно которым упразднены прямые выборы главы города, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

В конце января 2019 года региональный парламент принял поправки в местное законодательство, согласно которым отменяются прямые выборы главы города с населением более 500 тыс. человек. В начале февраля глава Кемеровской области Сергей Цивилев одобрил поправки.

В поправках не уточнялось, на какие именно города они распространяются, но единственными населенными пунктами в Кузбассе с населением более 500 тыс. человек являются Кемерово и Новокузнецк. В связи с этим возникла необходимость принять соответствующие изменения в уставы городов на собраниях горсоветов.

Спикер горсовета Кемерово Николай Сенчуров пояснил журналистам, что депутаты фактически привели устав города в соответствие с законодательство региона.

"Решение очень важное - оно повышает ответственность депутатов, так как они будут избирать главу города. Я считаю, что дополнительная ответственность ложится и на жителей, так как подходить к выборам депутатов придется более ответственно", - сказал Н.Сенчуров.

Он отметил, что кандидатуры на пост мэра будет рассматривать комиссия, а затем выдвигать их на рассмотрение горсовета.

"Правом внесения кандидатов будет обладать губернатор. Сейчас не могу назвать еще один орган, который будет иметь такое право, так как мы пока комиссией не занимались. У нас есть два года до окончания полномочий мэра, поэтому мы педантично и спокойно посмотрим на чужой опыт и разработаем положение о комиссии", - сообщил Н.Сенчуров.

В свою очередь в пресс-службе горсовета Новокузнецка агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что депутаты на собрании во вторник также внесли изменения в устав города, отменяющие прямые выборы мэра.

"25 депутатов проголосовали "за", двое - "против". Из окончательного текста поправок был исключен пункт о возможности выдвижения в качестве кандидата на пост главы города иностранного гражданина, предложенный на общественных слушаниях. Теперь предстоит разработать регламент работы комиссии, которая будет заниматься отбором кандидатов", - сказал сотрудник пресс-службы.

В Новокузнецке выборы на пост главы города сроком на пять лет прошли в 2018 году, в них победил Сергей Кузнецов, занимающий пост с 2013 года.

Главой Кемерово в 2016 года сроком на пять лет был избран Илья Середюк.