Зеркальный ответ: Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие в ДРСМД
  
"Первый" и "Семейный": все модели Lada приняли участие в госпрограммах поддержки спроса
   
Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
05.03.19 12:25

Горсоветы Кемерово и Новокузнецка одобрили отмену прямых выборов мэра

© РИА Новости. Сергей Черных
5 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты горсовета Кемерово во вторник на собрании единогласно приняли изменения в местный устав, согласно которым упразднены прямые выборы главы города, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

В конце января 2019 года региональный парламент принял поправки в местное законодательство, согласно которым отменяются прямые выборы главы города с населением более 500 тыс. человек. В начале февраля глава Кемеровской области Сергей Цивилев одобрил поправки.

В поправках не уточнялось, на какие именно города они распространяются, но единственными населенными пунктами в Кузбассе с населением более 500 тыс. человек являются Кемерово и Новокузнецк. В связи с этим возникла необходимость принять соответствующие изменения в уставы городов на собраниях горсоветов.

Спикер горсовета Кемерово Николай Сенчуров пояснил журналистам, что депутаты фактически привели устав города в соответствие с законодательство региона.

"Решение очень важное - оно повышает ответственность депутатов, так как они будут избирать главу города. Я считаю, что дополнительная ответственность ложится и на жителей, так как подходить к выборам депутатов придется более ответственно", - сказал Н.Сенчуров.

Он отметил, что кандидатуры на пост мэра будет рассматривать комиссия, а затем выдвигать их на рассмотрение горсовета.

"Правом внесения кандидатов будет обладать губернатор. Сейчас не могу назвать еще один орган, который будет иметь такое право, так как мы пока комиссией не занимались. У нас есть два года до окончания полномочий мэра, поэтому мы педантично и спокойно посмотрим на чужой опыт и разработаем положение о комиссии", - сообщил Н.Сенчуров.

В свою очередь в пресс-службе горсовета Новокузнецка агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что депутаты на собрании во вторник также внесли изменения в устав города, отменяющие прямые выборы мэра.

"25 депутатов проголосовали "за", двое - "против". Из окончательного текста поправок был исключен пункт о возможности выдвижения в качестве кандидата на пост главы города иностранного гражданина, предложенный на общественных слушаниях. Теперь предстоит разработать регламент работы комиссии, которая будет заниматься отбором кандидатов", - сказал сотрудник пресс-службы.

В Новокузнецке выборы на пост главы города сроком на пять лет прошли в 2018 году, в них победил Сергей Кузнецов, занимающий пост с 2013 года.

Главой Кемерово в 2016 года сроком на пять лет был избран Илья Середюк.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.03.19 14:31
Член СПЧ Сванидзе выступил против переноса могилы Сталина от Кремлевской стены
.
  05.03.19 13:47
Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве
.
  05.03.19 13:23
Традиционные общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
.
  05.03.19 12:55
"Желтый" уровень погодной опасности продлен в московском регионе
.
  05.03.19 11:18
Во ФСИН опровергли слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в "Бутырке"
.
  05.03.19 09:09
Праздничные программы 8 марта пройдут в 18 столичных парках
.
  05.03.19 08:31
Сурки проснулись в Московском зоопарке
.
  04.03.19 14:41
Музей Андрея Тарковского могут создать в Москве
.
  04.03.19 14:17
Весна может прийти в этом году в Москву раньше обычного графика
.
  04.03.19 12:21
Конкурс им. Чайковского в этом году пройдет на площадках обеих российских столиц


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket