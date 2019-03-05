Пять россиян арестованы в Саратове за участие в террористической организации

05.03.19 11:08

© РИА Новости. ФСБ РФ

5 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Саратовской области заключил под стражу группу граждан, причастных к деятельности запрещенного в России экстремистского объединения "Таблиги Джамаат" (ТД), сообщает пресс-служба регионального УФСБ во вторник.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст.282.2 УК РФ "по факту организации деятельности экстремистского объединения ТД на территории Саратовской области", - говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ провели обыски в квартирах организаторов и активных участников группы, изъяли большое количество религиозной литературы, внесенной в Федеральный список экстремистских материалов, а также "документы, имеющие значение для доказательства преступной деятельности".

Решением Верховного Суда РФ от 07.05.2009 ТД признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России.