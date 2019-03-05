ЦБ РФ скорректировал прогноз по инфляции на март и апрель

05.03.19 11:12

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 марта. Interfax-Russia.ru - Вероятность достижения инфляцией 6% снизилась, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Вероятность того, что инфляция достигнет 6%, снизилась", - сказал он.

Банк России ранее сообщал, что инфляция на пике в марте-апреле может достичь 5,5-6,0%.

Инфляцию по итогам 2019 года ЦБ ждет на уровне 5,0-5,5%.

А.Заботкин отметил, что пока инфляция, исходя из данных января-февраля, складывается ниже прогноза ЦБ. "Инфляционные тренды, которые мы наблюдаем в январе-феврале, они складываются несколько ниже нашего базового сценария", - добавил глава департамента.

Замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин на прошлой неделе не исключил понижения прогноза ЦБ по инфляции на 2019 год при сохранении текущей ситуации с влиянием на инфляцию повышения НДС.

Потребительские цены пока отреагировали на повышение ставки НДС с 18% до 20% с января 2019 года умеренно, сообщила накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.