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05.03.19 11:12
ЦБ РФ скорректировал прогноз по инфляции на март и апрель
"Вероятность того, что инфляция достигнет 6%, снизилась", - сказал он.
Банк России ранее сообщал, что инфляция на пике в марте-апреле может достичь 5,5-6,0%.
Инфляцию по итогам 2019 года ЦБ ждет на уровне 5,0-5,5%.
А.Заботкин отметил, что пока инфляция, исходя из данных января-февраля, складывается ниже прогноза ЦБ. "Инфляционные тренды, которые мы наблюдаем в январе-феврале, они складываются несколько ниже нашего базового сценария", - добавил глава департамента.
Замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин на прошлой неделе не исключил понижения прогноза ЦБ по инфляции на 2019 год при сохранении текущей ситуации с влиянием на инфляцию повышения НДС.
Потребительские цены пока отреагировали на повышение ставки НДС с 18% до 20% с января 2019 года умеренно, сообщила накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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