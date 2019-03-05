Минздрав РФ предлагает штрафовать власти регионов за некачественную медпомощь

05.03.19 11:16

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, предлагающий штрафовать должностных лиц субъектов РФ, отвечающих за сферу здравоохранения, на сумму до 20 тысяч рублей, а юридических лиц - до 70 тысяч рублей за оказание некачественных медицинских услуг или же за отсутствие доступности медпомощи.

"Действия (бездействие) должностных лиц органов государственной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья, которые влекут неисполнение полномочий органов государственной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья по созданию в пределах компетенции, определенной законодательством РФ, условий для обеспечения качества и доступности медицинской помощи - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей", - говорится в проекте документа, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов во вторник.

Для юридических лиц штраф составит от 50 до 70 тыс. рублей.

Под обеспечением качества и доступности медпомощи предлагается понимать "мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, организационного и информационного характера, обеспечивающие качество и доступность медицинской помощи".

При этом если должностное лицо ранее просило о выделении средств на создание условий для оказания качественной медпомощи, но деньги не выделялись по не зависящим от медорганизации причинам, то штрафовать не будут.

Документом предлагается, чтобы соответствующий законопроект вступил в силу с 2022 года.