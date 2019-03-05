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Госдума приняла в основном чтении законопроект о цифровых правах

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
5 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном, чтении законопроект, вводящий в Гражданский кодекс (ГК) РФ понятие "цифровые права" и регулирующий определение смарт-контрактов, а также ряд других определений в цифровой экономике, в том числе big data.

Документ был внесен в Госдуму в марте 2018 года. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроект содержит нормы гражданского права, позволяющие регулировать объекты цифровой экономики. Он входит в пакет из трех ключевых законопроектов, посвященных цифровой экономике, которые были приняты в первом чтении в мае 2018 года и с тех пор проходили согласование к основному, второму, чтению.

В ГК РФ вводится новая статья 141.1, которая закрепляет базовое понятие "цифровое право" - юридический аналог термина "токен". Закрепление понятия "цифровое право" в ГК позволит допустить оборот этого объекта, в том числе куплю-продажу, а также предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по сделкам с цифровыми правами.

Законопроект устанавливает принципы заключения договоров с цифровыми правами. В частности, предлагается приравнять к простой письменной форме договоров сделки, совершенные дистанционно с помощью электронных или иных технических средств. При этом нужно соблюсти два условия: используемые технические средства должны позволять воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, а также должен быть использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Специальные способы (такие, как биометрическая идентификация) будут необходимы в случаях, прямо предусмотренных законом.

Законопроект и поправки уточняют определение сферы использования так называемых "самоисполняемых" сделок - смарт-контрактов. Законопроектом решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (big data).

Законопроектом дополняются правила ГК РФ о заочных собраниях - можно будет заочно голосовать с помощью электронных или других технических средств на собраниях гражданско-правовых сообществ. Появляются нормы о форме договоров - для договора номинального счета и для договора страхования вводится возможность заключения не только в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, но и путем заключения или обмена электронными документами. Закрепляется практика направления друг другу юридически значимых уведомлений не на бумаге, а с помощью электронных и других технических средств. Отдельно указывается запрет на составление завещания с использованием электронных или других технических средств.

"Ко второму чтению мы все-таки договорились, что криптовалюту трогать не будем, и ее в законопроекте нет", - сообщал ранее председатель думского комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников.

Положения законопроекта предлагается ввести в действие с 1 октября 2019 года. Изменения не будут иметь обратной силы.

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