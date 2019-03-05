Бывший подрядчик космодрома Восточный заочно арестован по делу о растрате

05.03.19 11:27

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

5 марта. Interfax-Russia.ru - Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего подрядчика космодрома Восточный, руководителя московской фирмы "Экономические программы" Виталия Гинзбурга, обвиняемого в особо крупной растрате.

"Постановлением суда Гинзбург заочно арестован на два месяца, которые будут исчисляться с момента его экстрадиции в РФ", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Представитель суда отметил, что В.Гинзбург объявлен следствием в международный розыск по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

Решение о заочном аресте обжаловано защитой бизнесмена в Мосгорсуде.

В районном суде не уточнили сути обвинения.

Вместе с тем, в 2016 году Следственный комитет обвинял В.Гинзбурга в задержке зарплаты в размере более 16 млн рублей сотрудникам, задействованным на подрядных работах на космодроме Восточный.

Кроме того, Мещанский суд Москвы в апреле 2017 года взыскал солидарно с Виталия и Регины Гинзбургов в пользу ПАО Банк ВТБ задолженность по кредитному соглашению в размере более 595 млн рублей.