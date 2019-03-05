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05.03.19 11:27
Бывший подрядчик космодрома Восточный заочно арестован по делу о растрате
"Постановлением суда Гинзбург заочно арестован на два месяца, которые будут исчисляться с момента его экстрадиции в РФ", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Представитель суда отметил, что В.Гинзбург объявлен следствием в международный розыск по обвинению в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).
Решение о заочном аресте обжаловано защитой бизнесмена в Мосгорсуде.
В районном суде не уточнили сути обвинения.
Вместе с тем, в 2016 году Следственный комитет обвинял В.Гинзбурга в задержке зарплаты в размере более 16 млн рублей сотрудникам, задействованным на подрядных работах на космодроме Восточный.
Кроме того, Мещанский суд Москвы в апреле 2017 года взыскал солидарно с Виталия и Регины Гинзбургов в пользу ПАО Банк ВТБ задолженность по кредитному соглашению в размере более 595 млн рублей.
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