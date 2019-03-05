Командиров обяжут отвечать за морально-политическое состояние военнослужащих

05.03.19 11:34

© РИА Новости. Павел Лисицын

5 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ предлагает уточнить сферу ответственности военных командиров, установив, что они отвечают не только за морально-психологическое, но и за морально-политическое состояние подчиненного личного состава.

Соответствующие поправки в федеральный закон "О статусе военнослужащих" внесены во вторник в Госдуму.

Как говорится в сопроводительных материалах, законопроект подготовлен во исполнение указания президента РФ от 6 июля 2018 г. NoПр-1160 о создании военно-политических органов Вооруженных Сил РФ.

Поправка подготовлена в формулировку пункта 2 статьи 27 "Должностные и специальные обязанности" главы III "Обязанности и ответственность военнослужащих. Производство по материалам о дисциплинарных проступках, совершенных военнослужащими" - "в части ответственности командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава".

"Под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи", - говорится в пояснительной записке.