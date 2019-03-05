Артем и София стали самыми популярными именами в Брянской области

05.03.19 11:38

© РИА Новости. Павел Львов

5 марта. Interfax-Russia.ru - В Брянской области в 2018 году родились 5817 мальчиков и 5415 девочек, сообщила на совещании в региональном правительстве начальница регионального ЗАГС Галина Сулейманова.

В пресс-релизе по итогам совещания отмечается, что самым популярным именем для мальчиков стало Артем, для девочек - София.

"У девочек с 1995 по 2017 годы самое популярное имя было Анастасия. За этот период в Брянской области зарегистрировано 11677 Анастасий", - говорится в сообщении.

При этом самыми популярными именами у мальчиков за этот же период были Дмитрий, Артем и Никита.

"Все чаще при выборе имени новорожденных используются старые имена славянского происхождения, известные на Руси еще до прихода христианства. В 2018 году отделами ЗАГС области зарегистрированы: Велимир, Енисей, Яромир, Радомир, Велеслав, Данимир, Данислав, Радислав, Параскева, Русалина, Млада, Нева, Весна, Велизара, Елиславия, Любава, Златаслава, Мираслава, Радислава, Славяна", - отмечает пресс-служба.

При этом подчеркивается, что за ребенком сохраняется право перемены имени в органах ЗАГС. В 2018 году за такой услугой обратился 491 человек.