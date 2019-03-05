Госдума не отказывается от идеи регулирования обращения криптовалют

05.03.19 11:43

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 марта. Interfax-Russia.ru - Принятый во вторник в основном чтении законопроект, который вводит в Гражданский кодекс (ГК) РФ понятие "цифровые права", не содержит определения криптовалют, но этот вопрос все равно нуждается в регулировании, заявил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе выступления в Госдуме.

"Мы убрали из этого законопроекта криптовалюту. На самом деле, когда мы его вносили, год назад это была вещь достаточно раскрученная. Мы до сих пор считаем, что это (криптовалюты - ИФ.) может быть в ряде случаев объектом наследования, объектом банкротной массы, конкурсной массы. Но сейчас все-таки договорились, что постольку, поскольку универсальных норм нет, еще все не выверено, мы договорились именно в ГК на данный момент этот вопрос не прописывать, понимая, что это надо будет регулировать совершенно точно", - сказал глава комитета.

В начале 2018 года глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил о разработке законопроекта, который будет препятствовать тенденции ухода от уплаты налогов многими бизнесменами с помощью сокрытия своих средств в криптовалютах. "Сейчас есть тема ухода от декларирования доходов. Это требует советующего описания. Некоторые люди уходят из долларов, из вкладов, покупают биткойны и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено", - сказал он. А.Аксаков уточнял, что законопроект, препятствующий уходу от налогов путем перевода финансовых активов в криптовалюты, будет приниматься отдельно от разрабатываемых основных законов в сфере цифровой экономики.