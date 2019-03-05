Зеркальный ответ: Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие в ДРСМД
  
"Первый" и "Семейный": все модели Lada приняли участие в госпрограммах поддержки спроса
   
Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
05.03.19 13:24

В Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

© РИА Новости. Александр Гальперин
5 марта. Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с Нобелевским лауреатом по физике, академиком Жоресом Алферовым проходит во вторник в стенах Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Как передал корреспондент "Интерфакса", попрощаться с Ж.Алферовым пришли представители научного сообщества, коллеги академика, депутаты Государственной думы и городского парламента, представители администрации Санкт-Петербурга, студенты и жители северной столицы.

В стенах научного центра собрались сотни людей с цветами, на улице выстроилась очередь из желающих попрощаться с академиком.

Попрощаться с Ж.Алферовым пришли председатель КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Владимир Бортко, ректор Санкт-Петербургского Политехнического университета Андрей Рудской, и.о.директора Физико-технического института им.Иоффе Сергей Иванов, руководители других вузов Петербурга, вице-президент академии наук Белоруссии Сергей Килин, а также экс-глава РАН, академик Владимир Фортов, нынешний руководитель РАН Александр Сергеев.

Коллеги Ж.Алферова отметили вклад академика в мировую науку, В.Фортов подчеркнул, что без усилий Ж.Алферова РАН перестала бы существовать.

"Если бы в то время, когда на нас всех обрушилась реформа (2013 год - ИФ), Жорес Иванович не включился бы в эту борьбу, то академии бы не было. Он жёстко и аргументированно боролся за то, чтобы академия наук осталась как высшее научное достижение России. Он не боялся ответственности, несколько раз ходил на "самый верх" и был убеждён, что ни к чему хорошему та реформа не приведёт. Затянувшийся пятилетний эксперимент показывает, что так оно и есть", - сказал В.Фортов.

В стенах научного центра собрались сотни людей с цветами, перед стенами здания выстроилась очередь из желающих попрощаться с академиком.

Гражданская панихида продлится до 13.00. Позже во вторник Ж.Алферова похоронят на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.

Ж.Алферов скончался в ночь на воскресенье на 89-м году жизни.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.03.19 14:31
Член СПЧ Сванидзе выступил против переноса могилы Сталина от Кремлевской стены
.
  05.03.19 13:47
Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве
.
  05.03.19 13:23
Традиционные общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
.
  05.03.19 12:55
"Желтый" уровень погодной опасности продлен в московском регионе
.
  05.03.19 11:18
Во ФСИН опровергли слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в "Бутырке"
.
  05.03.19 09:09
Праздничные программы 8 марта пройдут в 18 столичных парках
.
  05.03.19 08:31
Сурки проснулись в Московском зоопарке
.
  04.03.19 14:41
Музей Андрея Тарковского могут создать в Москве
.
  04.03.19 14:17
Весна может прийти в этом году в Москву раньше обычного графика
.
  04.03.19 12:21
Конкурс им. Чайковского в этом году пройдет на площадках обеих российских столиц


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket