В Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

05.03.19 13:24

© РИА Новости. Александр Гальперин

5 марта. Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с Нобелевским лауреатом по физике, академиком Жоресом Алферовым проходит во вторник в стенах Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Как передал корреспондент "Интерфакса", попрощаться с Ж.Алферовым пришли представители научного сообщества, коллеги академика, депутаты Государственной думы и городского парламента, представители администрации Санкт-Петербурга, студенты и жители северной столицы.

В стенах научного центра собрались сотни людей с цветами, на улице выстроилась очередь из желающих попрощаться с академиком.

Попрощаться с Ж.Алферовым пришли председатель КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы Владимир Бортко, ректор Санкт-Петербургского Политехнического университета Андрей Рудской, и.о.директора Физико-технического института им.Иоффе Сергей Иванов, руководители других вузов Петербурга, вице-президент академии наук Белоруссии Сергей Килин, а также экс-глава РАН, академик Владимир Фортов, нынешний руководитель РАН Александр Сергеев.

Коллеги Ж.Алферова отметили вклад академика в мировую науку, В.Фортов подчеркнул, что без усилий Ж.Алферова РАН перестала бы существовать.

"Если бы в то время, когда на нас всех обрушилась реформа (2013 год - ИФ), Жорес Иванович не включился бы в эту борьбу, то академии бы не было. Он жёстко и аргументированно боролся за то, чтобы академия наук осталась как высшее научное достижение России. Он не боялся ответственности, несколько раз ходил на "самый верх" и был убеждён, что ни к чему хорошему та реформа не приведёт. Затянувшийся пятилетний эксперимент показывает, что так оно и есть", - сказал В.Фортов.

В стенах научного центра собрались сотни людей с цветами, перед стенами здания выстроилась очередь из желающих попрощаться с академиком.

Гражданская панихида продлится до 13.00. Позже во вторник Ж.Алферова похоронят на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.

Ж.Алферов скончался в ночь на воскресенье на 89-м году жизни.