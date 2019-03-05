Власти Крыма нашли для экипажа "Норда" варианты замены судна

05.03.19 11:52

Фото со страницы Facebook погранслужбы Украины

5 марта. Interfax-Russia.ru - Экипаж судна "Норд" получит новое судно взамен арестованного Украиной сейнера, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"У меня вчера были представитель предприятия (судовладельца - ИФ) и Владимир Николаевич Горбенко, капитан судна "Норд". Мы договорились, что 13-го числа в ходе визита в Керчь еще раз встретимся с экипажем. Планы уже есть, они согласованы. По большому счету, есть понимание, где взять судно. Есть ряд предложений, просто не хочу заранее их озвучивать", - сказал С.Аксенов журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, когда будет приобретено судно для экипажа, и рыбаки смогут выйти в море.

Он также сообщил, что с пограничниками проработан комплекс мер, чтобы не допустить задержаний крымских моряков.

Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала судно "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Капитану сейнера вменили "нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны" и "незаконное занятие рыбным добывающим промыслом". Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область).

11 февраля стало известно, что В.Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января, вернулся в Крым. При этом представитель погранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что капитан "Норда" официально не пересекал украинско-российскую границу, равно как и "административную границу" с Крымом.