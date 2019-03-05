Суд ужесточил наказание карельскому священнику за ДТП в пьяном виде

05.03.19 12:00

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 марта. Interfax-Russia.ru - Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство регионального УФСИН и письменное заявление осужденного за ДТП в пьяном виде иерея Ивана Петунова и перевел его из колонии-поселения в колонию общего режима, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Представление УФСИН России по Карелии удовлетворить и перевести осужденного Петунова отбывать оставшийся срок наказания в колонии общего режима", - объявил судья Дмитрий Хромых.

В своем представлении администрация колонии-поселения характеризует И.Петунова как злостного нарушителя правил внутреннего распорядка. Он неуважительно относился к представителям администрации колонии, конфликтовал с осужденными, имеет девять действующих дисциплинарных взысканий, пять раз находился в штрафном изоляторе.

Осужденный священнослужитель И.Петунов также выступил за ужесточение своего наказания, как в форме письменного заявления в адрес администрации колонии-поселения, так и на суде устно. В начале заседания от адвоката он отказался,заявив, что будет представлять свои интересы сам.

1 декабря 2015 года священнослужитель храма святого Пантелеймона И.Петунов сбил насмерть женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За несколько минут до того он столкнулся с двумя автомобилями, после чего скрылся с места ДТП. Женщина, находившаяся в одном из автомобилей, получила сотрясение мозга.

Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в полицию, где пояснил, что накануне употреблял спиртные напитки, а утром сел за руль.