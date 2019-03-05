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05.03.19 12:12
Сильный ветер повалил деревья и оборвал провода в Калининграде
"К настоящему моменту в Калининграде ветром повалено три дерева, не работают 650 светоточек из-за обрыва проводов. На двух домах ветром повреждено кровельное покрытие крыш. На территории строящейся синагоги ветром повалена часть строительного забора. Во дворе дома на ул. А.Невского отвалившиеся элементы штукатурки пробили крышу автомобиля", - говорится в релизе.
Сильный ветер в городе пока не утихает.
Как сообщалось, в Калининградской области во вторник объявлено штормовое предупреждение из-за юго-западного ветра с порывами до 25-28 м/с.
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