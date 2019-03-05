Зеркальный ответ: Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие в ДРСМД
  
"Первый" и "Семейный": все модели Lada приняли участие в госпрограммах поддержки спроса
   
Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
05.03.19 12:12

Сильный ветер повалил деревья и оборвал провода в Калининграде

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
5 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининграде устраняют последствия штормового ветра, сообщила пресс-служба мэрии города.

"К настоящему моменту в Калининграде ветром повалено три дерева, не работают 650 светоточек из-за обрыва проводов. На двух домах ветром повреждено кровельное покрытие крыш. На территории строящейся синагоги ветром повалена часть строительного забора. Во дворе дома на ул. А.Невского отвалившиеся элементы штукатурки пробили крышу автомобиля", - говорится в релизе.

Сильный ветер в городе пока не утихает.

Как сообщалось, в Калининградской области во вторник объявлено штормовое предупреждение из-за юго-западного ветра с порывами до 25-28 м/с.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.03.19 14:31
Член СПЧ Сванидзе выступил против переноса могилы Сталина от Кремлевской стены
.
  05.03.19 13:47
Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве
.
  05.03.19 13:23
Традиционные общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
.
  05.03.19 12:55
"Желтый" уровень погодной опасности продлен в московском регионе
.
  05.03.19 11:18
Во ФСИН опровергли слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в "Бутырке"
.
  05.03.19 09:09
Праздничные программы 8 марта пройдут в 18 столичных парках
.
  05.03.19 08:31
Сурки проснулись в Московском зоопарке
.
  04.03.19 14:41
Музей Андрея Тарковского могут создать в Москве
.
  04.03.19 14:17
Весна может прийти в этом году в Москву раньше обычного графика
.
  04.03.19 12:21
Конкурс им. Чайковского в этом году пройдет на площадках обеих российских столиц
.
  04.03.19 10:59
Около 40 уникальных росписей восстановлено в храме в Брюсове переулке
.
  04.03.19 10:36
В Москве стартовал цикл ветеринарных уроков для владельцев домашних животных
.
  04.03.19 10:23
Прокуратура и мэрия Москвы инициировали 10 уголовных дел по самострою
.
  04.03.19 10:18
В России начинается Масленица
.
  04.03.19 09:27
Более 200 кулинарных поединков пройдут на фестивале "Московская масленица"
.
  01.03.19 18:22
Около 15 тыс. жителей Москвы переселят в этом году по программе реновации


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket