Зеркальный ответ: Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие в ДРСМД
  
"Первый" и "Семейный": все модели Lada приняли участие в госпрограммах поддержки спроса
   
Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
05.03.19 12:14

РСТ направил в Минэкономразвития предложения по введению электронных виз

© РИА Новости. Нина Зотина
5 марта. Interfax-Russia.ru - Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой письмо с предложениями об упрощении процедуры оформления российских виз иностранным туристам, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

"РСТ уже более 25 лет инициирует меры, направленные на упрощение визовых формальностей. Так была принята инициатива ввести безвизовый въезд в Россию на 72 часа для пассажиров круизных судов и морских паромов. С учетом этого опыта мы предлагаем ввести систему выдачи иностранцам электронных виз. Если полномочные органы считают невозможным сделать это для всех иностранных граждан, то можно упростить въезд туристам, прибывающим в Россию по линии туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре", - следует из текста письма.

Как уточнила И.Тюрина, в этом случае туроператор будет предоставлять в Ростуризм, консульскую службу и органы миграционного контроля не только реестровый номер, но и маршрутный лист с указанием паспортных данных туриста, мест и сроков предполагаемого проживания и пунктов пересечения границы. Срок пребывания в России по электронной визе может быть ограничен 21 днем.

"В качестве алгоритма функционирования такой системы целесообразно применить механизм Fan ID, который успешно сработал во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018. В перспективе в этих целях может быть использована создаваемая в настоящее время платформа электронной путевки с учетом особенностей документооборота в сфере въездного туризма", - отметила И.Тюрина.

Она заметила, что письмо содержит предложения, которые в случае необходимости могут быть скорректированы. "В любом случае, важно, что предложение бизнеса уже есть и донесено до полномочных органов", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин по итогам форума Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", состоявшегося 6 февраля 2019 года, поручил министерству иностранных дел подготовить до 31 марта 2019 года предложения об упрощении порядка оформления виз для иностранных туристов. Ранее в Минэкономразвития заявляли, что разрабатывают онлайн-платформу, где иностранцы смогут получать электронные визы при условии покупки пакета услуг. При этом первыми городами, где могут ввести электронные визы, станут Москва и Санкт-Петербург.

Туроператоры назвали эту инициативу "прорывной" для отрасли.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.03.19 14:31
Член СПЧ Сванидзе выступил против переноса могилы Сталина от Кремлевской стены
.
  05.03.19 13:47
Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве
.
  05.03.19 13:23
Традиционные общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
.
  05.03.19 12:55
"Желтый" уровень погодной опасности продлен в московском регионе
.
  05.03.19 11:18
Во ФСИН опровергли слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в "Бутырке"
.
  05.03.19 09:09
Праздничные программы 8 марта пройдут в 18 столичных парках
.
  05.03.19 08:31
Сурки проснулись в Московском зоопарке
.
  04.03.19 14:41
Музей Андрея Тарковского могут создать в Москве
.
  04.03.19 14:17
Весна может прийти в этом году в Москву раньше обычного графика
.
  04.03.19 12:21
Конкурс им. Чайковского в этом году пройдет на площадках обеих российских столиц


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket