РСТ направил в Минэкономразвития предложения по введению электронных виз

05.03.19 12:14

© РИА Новости. Нина Зотина

5 марта. Interfax-Russia.ru - Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой письмо с предложениями об упрощении процедуры оформления российских виз иностранным туристам, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

"РСТ уже более 25 лет инициирует меры, направленные на упрощение визовых формальностей. Так была принята инициатива ввести безвизовый въезд в Россию на 72 часа для пассажиров круизных судов и морских паромов. С учетом этого опыта мы предлагаем ввести систему выдачи иностранцам электронных виз. Если полномочные органы считают невозможным сделать это для всех иностранных граждан, то можно упростить въезд туристам, прибывающим в Россию по линии туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре", - следует из текста письма.

Как уточнила И.Тюрина, в этом случае туроператор будет предоставлять в Ростуризм, консульскую службу и органы миграционного контроля не только реестровый номер, но и маршрутный лист с указанием паспортных данных туриста, мест и сроков предполагаемого проживания и пунктов пересечения границы. Срок пребывания в России по электронной визе может быть ограничен 21 днем.

"В качестве алгоритма функционирования такой системы целесообразно применить механизм Fan ID, который успешно сработал во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018. В перспективе в этих целях может быть использована создаваемая в настоящее время платформа электронной путевки с учетом особенностей документооборота в сфере въездного туризма", - отметила И.Тюрина.

Она заметила, что письмо содержит предложения, которые в случае необходимости могут быть скорректированы. "В любом случае, важно, что предложение бизнеса уже есть и донесено до полномочных органов", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин по итогам форума Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", состоявшегося 6 февраля 2019 года, поручил министерству иностранных дел подготовить до 31 марта 2019 года предложения об упрощении порядка оформления виз для иностранных туристов. Ранее в Минэкономразвития заявляли, что разрабатывают онлайн-платформу, где иностранцы смогут получать электронные визы при условии покупки пакета услуг. При этом первыми городами, где могут ввести электронные визы, станут Москва и Санкт-Петербург.

Туроператоры назвали эту инициативу "прорывной" для отрасли.