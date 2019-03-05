Сотрудников РЖД в Волгограде накажут за приглашение стриптизерш в депо

05.03.19 12:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудников железной дороги, которые пригласили стриптизерш на праздник в депо в Волгограде, привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Владислав Покоев.

Видеозапись выступления двух полуобнаженных девушек в костюмах кошек в актовом зале одного из вагонных депо в Волгограде на фоне баннера с логотипом ОАО "РЖД" попала в YouTube и в соцсети. Далее видеозапись были растиражирована СМИ.

"По данному случаю на Приволжской железной дороге проведена проверка. Безусловно, подобное поведение недопустимо и противоречит существующему в компании ОАО "РЖД" кодексу деловой этики. Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал В.Покоев.