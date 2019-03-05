Крымчане получат дополнительные выходные по случаю религиозных праздников

05.03.19 12:22

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

5 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выходным днем 29 апреля - понедельник, который следует за Пасхой, а также еще три дня по случаю религиозных праздников.

"Объявить нерабочими праздничными днями: 29 апреля 2019 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 4 июня 2019 года - в связи с празднованием Ораза-байрама; 17 июня 2019 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 12 августа 2019 года - в связи с празднованием Курбан-байрама", - говорится указе, опубликованном на сайте правительства Крыма во вторник.

Как отмечается в документе, жители региона будут отдыхать с соответствии с федеральным законом 1997 года "О свободе совести и о религиозных объединениях" и крымским законом 2014 года "О праздниках и памятных датах в Республике Крым".

Глава Крыма объявляет религиозные праздники выходными с 2014 года.