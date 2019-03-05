"Желтый" уровень погодной опасности продлен в московском регионе

05.03.19 12:55

© РИА Новости. Максим Блинов

5 марта. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр России продлил действие "желтого" уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра.

Как сообщает ведомство, ветер с порывами до 15 м/с, а местами до 17 м/с сохранится в Москве и Подмосковье в ближайшие 33 часа.

Росгидромет прогнозирует, что днем во вторник в Москве выпадет до 8 мм, в ночь на среду еще до 3 мм осадков. Это около трети месячной нормы, которая в марте в столице насчитывает 34 мм.

Вероятность такого сценария погоды Росгидромет оценивает в 95-99%.

По данным синоптиков, во вторник максимальная температура в московском регионе может составить 5-6 градусов, ожидается облачная погода, дождь, порывистый ветер до 15 м/с.

В ночь на среду в Москве прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса, по области до минус 4 градусов. В регионе возможен небольшой снег, ожидается сильная гололедица, ветер с порывами до 17 м/сек.

Атмосферное давление в Москве достигло аномальных значений и, по данным Гидрометцентра, к 11:00 упало до 727 мм ртутного столба, что на 20 пунктов ниже климатической нормы.