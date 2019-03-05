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05.03.19 13:13

Около четверти строек в Новосибирской области не получат проектное финансирование

© РИА Новости. Илья Питалев
5 марта. Interfax-Russia.ru - Проектное финансирование в рамках новой редакции закона о жилом строительстве рискуют не получить застройщики примерно четверти начатых в Новосибирской области объектов, заявил губернатор региона Андрей Травников журналистам во вторник.

"По нашим предварительным оценкам, примерно 25-30% объектов, которые находятся сегодня в разной степени готовности, не смогут получить проектное финансирование или в этом отсутствует целесообразность", - сказал он.

А.Травников объяснил, что в ближайшее время на федеральном уровне будут уточнены условия, по которым региональные власти смогут выступать гарантами таких строек перед банками.

"Предполагается создать условия достройки тех объектов, по которым застройщики не могут перейти на проектное финансирование или нет целесообразности перехода на новые условия финансирования в связи с высокой степенью готовности", - добавил губернатор.

По предварительным данным Новосибирскстата, объем ввода жилья в Новосибирской области в 2018 году составил 1,74 млн кв. метров, что на 0,5% больше, чем годом ранее.

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