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05.03.19 13:13
Около четверти строек в Новосибирской области не получат проектное финансирование
"По нашим предварительным оценкам, примерно 25-30% объектов, которые находятся сегодня в разной степени готовности, не смогут получить проектное финансирование или в этом отсутствует целесообразность", - сказал он.
А.Травников объяснил, что в ближайшее время на федеральном уровне будут уточнены условия, по которым региональные власти смогут выступать гарантами таких строек перед банками.
"Предполагается создать условия достройки тех объектов, по которым застройщики не могут перейти на проектное финансирование или нет целесообразности перехода на новые условия финансирования в связи с высокой степенью готовности", - добавил губернатор.
По предварительным данным Новосибирскстата, объем ввода жилья в Новосибирской области в 2018 году составил 1,74 млн кв. метров, что на 0,5% больше, чем годом ранее.
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