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05.03.19 13:23
Традиционные общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
"Приняли решение провести 13 и 20 апреля традиционные городские субботники. Весь апрель будем чистить Москву после зимы: мыть фасады, освежать разметку, убирать мусор. За зиму городу достается, но к маю снова будет как новенький", - написал С.Собянин на своей странице "ВКонтакте" во вторник.
Он напомнил, что в 2019 году празднуется 100-летие первого субботника.
"На него пришли всего 15 человек, сейчас на уборку столицы выходят больше трех миллионов горожан", - добавил мэр.
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