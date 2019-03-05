Традиционные общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

05.03.19 13:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Общегородские субботники состоятся в Москве в апреле, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Приняли решение провести 13 и 20 апреля традиционные городские субботники. Весь апрель будем чистить Москву после зимы: мыть фасады, освежать разметку, убирать мусор. За зиму городу достается, но к маю снова будет как новенький", - написал С.Собянин на своей странице "ВКонтакте" во вторник.

Он напомнил, что в 2019 году празднуется 100-летие первого субботника.

"На него пришли всего 15 человек, сейчас на уборку столицы выходят больше трех миллионов горожан", - добавил мэр.