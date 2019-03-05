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05.03.19 13:28

Экс-помощник прокурора получил почти шесть лет колонии за мошенничество в Севастополе

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
5 марта. Interfax-Russia.ru - Севастопольский городской суд во вторник назначил бывшему сотруднику прокуратуры 5 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере с использованием должностного положения, сообщила пресс-служба горсуда.

"Его супруга, являвшаяся соучастницей преступления, приговорена к 3 годам лишения свободы условно", - говорится в пресс-релизе.

Мужчина сначала работал помощником прокурора Гагаринской районной прокуратуры, затем - на аналогичной должности в прокуратуре Севастополя.

Он пригрозил принять меры прокурорского реагирования и создать препятствия в работе стройкомпании в Севастополе, узнав, что в ее деятельности есть нарушения миграционного и земельного законодательства, потребовал 310 тысяч рублей с учредителя фирмы. При этом в компетенцию помощника прокурора не входили функции надзора. Коммерсанты не знали об этом и передали деньги.

Кроме того, прокурорский работник обнаружил, что инспектор Севземконтроля вынес предписание о сносе самовольных строений, возведенных на земельных участках этой же фирмы.

"По предложению мужчины участки были переоформлены на его супругу, это якобы должно было воспрепятствовать осуществлению сноса. Как установила судебная экспертиза, стоимость имущества составила 26 млн рублей. Впоследствии супруга прокурора потребовала заплатить 10 млн рублей, угрожая переоформить участки на третьих лиц", - отмечается в пресс-релизе.

Представители строительной компании обратились в суд с гражданскими исками, сделки купли-продажи признана мнимыми.

Бывшему сотруднику прокуратуры после отбытия основного наказания запрещено занимать должности в органах власти в течение 2 лет 9 месяцев. Сохранен арест, наложенный на имущество супругов - шесть земельных участков со зданиями за пределами Крыма, говорится в сообщении.

Ранее вступило в силу решение суда по гражданскому делу о сносе здания, в котором выявлены нарушения градостроительного и земельного законодательства.

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